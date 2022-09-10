Власти Харьковской области призвали население покинуть зону боевых действий Фото: REUTERS

Глава администрации освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев обратился к жителям с просьбой покинуть дома в зоне боевых действий.

"К сожалению, противник предпринимает все больше и больше попыток уничтожения наших городов и поселков. В сложившейся ситуации я не могу допустить гибели мирных людей, поэтому я настоятельно рекомендую покинуть зону боевых действий", — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, "поселки, которые находятся под обстрелами вооруженных формирований Украины, скоро будут освобождены, но до этого самое главное — сохранить жизнь и здоровье".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.