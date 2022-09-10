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В мире10 сентября 2022 13:21

В Британии предупредили о разрушительных последствиях энергетического кризиса в Германии.

Spiked: Энергетический кризис в Германии может обрушить экономику еврозоны
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В Британии предупредили о разрушительных последствиях энергетического кризиса в Германии.

В Британии предупредили о разрушительных последствиях энергетического кризиса в Германии.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Энергетический кризис разрушает экономику Германии, что подчеркивает слабость всей еврозоны и может привести к ее обрушению, считают журналисты британского издания Spiked.

«Энергетический кризис уничтожает Германию – крупнейшую экономику региона. Несмотря на то, что с проблемами столкнулись многие страны, именно спад в Германии подчеркивает слабость еврозоны. При этом прогнозы для еврозоны довольно мрачны», – говорится в публикации.

По мнению авторов статьи, политики в Германии привыкли обвинять во всех кризисах ситуацию на Украине, тогда как проблемы с экономикой начались еще в 2011 году, когда Берлин отказался от развития атомной энергетики, поставив себя тем самым в зависимость от российского газа. В конечном счете, расплачиваться за ошибки политиков будут обычные граждане, предупреждает издание. После разрушения германской экономики остальные страны могут оказаться не в состоянии платить и справиться с кризисом, считают британские журналисты.

Напомним, ранее премьер Бельгии предсказал Евросоюзу «эффект домино» из-за нехватки газа в Германии.