В Британии предупредили о разрушительных последствиях энергетического кризиса в Германии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Энергетический кризис разрушает экономику Германии, что подчеркивает слабость всей еврозоны и может привести к ее обрушению, считают журналисты британского издания Spiked.

«Энергетический кризис уничтожает Германию – крупнейшую экономику региона. Несмотря на то, что с проблемами столкнулись многие страны, именно спад в Германии подчеркивает слабость еврозоны. При этом прогнозы для еврозоны довольно мрачны», – говорится в публикации.

По мнению авторов статьи, политики в Германии привыкли обвинять во всех кризисах ситуацию на Украине, тогда как проблемы с экономикой начались еще в 2011 году, когда Берлин отказался от развития атомной энергетики, поставив себя тем самым в зависимость от российского газа. В конечном счете, расплачиваться за ошибки политиков будут обычные граждане, предупреждает издание. После разрушения германской экономики остальные страны могут оказаться не в состоянии платить и справиться с кризисом, считают британские журналисты.

Напомним, ранее премьер Бельгии предсказал Евросоюзу «эффект домино» из-за нехватки газа в Германии.