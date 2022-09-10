Минобороны России решило перегруппировать войска из Балаклеи и Изюма для усиления на Донецком направлении Фото: кадр из видео

В Министерстве обороны России объяснили решение перегруппировать войска из Балаклеи и Изюма в Харьковской области. Как заявили в ведомстве, это было сделано для усиления наступления на Донецком направлении.

«Для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на Донецком направлении», – говорится в Telegram-канале Минобороны.

В ведомстве отметили, что с этой целью в течение трех суток была проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию ДНР. Российские войска провели ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск – по противнику наносилось мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии, сообщили в Минобороны. В результате за трое суток были уничтожены более двух тысяч украинских и иностранных боевиков и более ста единиц бронетехники и артиллерии.

Напомним, ранее Министерство обороны РФ показало кадры переброски дополнительной военной техники и вооружений в Харьковскую области. В ведомстве отметили, что, помимо вооружений и техники, на Харьковское направление сейчас перебрасывается и большое количество личного состава военнослужащих.