Польша намерена подключить Израиль к переговорам о репарациях с Германией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Польши намерены привлечь Израиль к переговорам о репарациях с правительством Германии. Об этом сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

«Мы хотим провести переговоры в Берлине, а также пригласить представителей Израиля. Половина польских жертв были гражданами еврейского происхождения», – заявил политик в интервью изданию журналу Der Spiegel.

При этом Варшава может обратиться и в международные суды, отметил Моравецкий.

Как писал сайт KP.RU, основатель и глава правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Варшава намерена добиваться от Берлина репараций за ущерб в годы Второй мировой войны. По его мнению, Польша компенсировать 1,3 триллиона евро.

Политик уверен, что для экономики Германии сумма, которую он назвал посчитанной «самым консервативным методом», не так уж обременительна, а вот Польше очень пригодится.