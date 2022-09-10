Глава администрации Харьковской области призвал жителей покинуть регион Фото: REUTERS

Всем жителям Харьковской области следует покинуть регион, чтобы сохранить свои жизни, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковщины Виталий Ганчев.

«Я еще раз рекомендую всем жителям Харьковской области покинуть территорию с целью сохранения жизни и здоровья – находиться сейчас в своих домах опасно», – сказал он в видеообращении к населению Харьковской области.

Как отметил Ганчев, в пунктах временного размещения работают представители администрации, готовые обеспечить беженцев питанием, теплом и медикаментами.

Напомним, ранее власти Харьковской области призвали население покинуть зону боевых действий. По словам Ганчева, поселки, которые находятся под обстрелами вооруженных формирований Украины, скоро будут освобождены, но до этого самое главное —сохранить жизнь и здоровье.