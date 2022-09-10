Король Британии Карл III провозглашен монархом в Канаде Фото: REUTERS

Король Великобритании Карл III был официально провозглашен новым монархом Канады Церемония прокламации прошла в субботу, 10 сентября, в резиденции генерал-губернатора Канады Мэри Саймон в Оттаве.

Участие в церемонии приняли премьер-министр страны Джастин Трюдо и члены его правительства. Документ о провозглашении Карла III монархом Канады подписали Трюдо и Саймон, в честь чего был дан 21 залп из четырех орудий.

Как писал сайт KP.RU, ранее короля Карла III официально провозгласили новым монархом Великобритании. Соответствующее решение было принято спустя два дня после смерти его королевы Елизаветы II.

Карл III уже объявил, что присвоил своему сыну Уильяму титул принца Уэльсского (теперь Уильям будет главным претендентом на британский престол в случае смерти нынешнего короля). Также новый монрах в своем первом официальном телеобращении к жителям Великобритании заверил своих подданных в том, что роль и место монархии в жизни британского общества останутся прежним и неизменным.