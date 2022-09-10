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Политика10 сентября 2022 17:32

В Изюме зафиксированы большие разрушения из-за постоянных обстрелов ВСУ

Город находится в тяжелом состоянии, заявили местные власти
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В Изюме зафиксированы большие разрушения из-за постоянных обстрелов ВСУ Фото: Министерство обороны России

В Изюме зафиксированы большие разрушения из-за постоянных обстрелов ВСУ Фото: Министерство обороны России

Город Изюм в Харьковской области получил большие разрушения в связи с постоянными обстрелами Вооруженными силами Украины, рассказал глава военно-гражданской администрации Изюмского района Владислав Соколов.

«Обстановка тяжелая. Последние две недели город подвергается обстрелам со стороны ВСУ, иностранными боеприпасами HIMARS, «тремя семерками», что вызывает большие разрушения, большое количество пострадавших и жертв», – заявил он видеообращении, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

По словам Соколова, Изюм находится в тяжелом состоянии.

Напомним, Минобороны России решило перегруппировать войска из Балаклеи и Изюма для усиления наступления на Донецком направлении. Российские войска провели ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий.

Сайт KP.RU разбирался, какую помощь Россия перебрасывает на защиту Купянска с Изюмом в Харьковской области.