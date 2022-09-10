Глава МИД Германии пообещала Украине дальнейшую военную поддержку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Германии продолжат оказывать Украине военную помощь, в частности поставлять вооружения, заявил министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

«Глядя на восток и юг Украины, мы видим, насколько важны поставки вооружений. Благодаря нашим поставкам оружия теперь стало возможным освобождение отдельных городов, вот почему нам необходимо сохранить поддержку за счет вооружений в течение следующих нескольких месяцев», – сказала глава МИД Германии в интервью телеканалу RTL.

Ранее сообщалось, что Германия планирует поставить Украине вооружение более чем на 500 миллионов евро, часть его может быть передана не ранее 2023 года.

Напомним, в апреле стало известно, что Министерство обороны Германии в два раза сократило возможный экспортный список вооружений, которое планируется поставить Украине. По информации газеты Bild, из перечня вооружений вычеркнули все виды тяжелого вооружения.