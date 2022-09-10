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В мире10 сентября 2022 20:00

Глава МИД Германии пообещала Украине дальнейшую военную поддержку

Благодаря поставкам Берлина стало возможным освобождение отдельных городов, заявила министр
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Глава МИД Германии пообещала Украине дальнейшую военную поддержку

Глава МИД Германии пообещала Украине дальнейшую военную поддержку

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Германии продолжат оказывать Украине военную помощь, в частности поставлять вооружения, заявил министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

«Глядя на восток и юг Украины, мы видим, насколько важны поставки вооружений. Благодаря нашим поставкам оружия теперь стало возможным освобождение отдельных городов, вот почему нам необходимо сохранить поддержку за счет вооружений в течение следующих нескольких месяцев», – сказала глава МИД Германии в интервью телеканалу RTL.

Ранее сообщалось, что Германия планирует поставить Украине вооружение более чем на 500 миллионов евро, часть его может быть передана не ранее 2023 года.

Напомним, в апреле стало известно, что Министерство обороны Германии в два раза сократило возможный экспортный список вооружений, которое планируется поставить Украине. По информации газеты Bild, из перечня вооружений вычеркнули все виды тяжелого вооружения.