Королевских пчёл уведомили о смерти Елизаветы II Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Королевских пчел, которых содержат на территории Букингемского дворца и Кларенс-хауса, обернули в траурные ленты и шепотом уведомили о смерти Елизаветы II. Соответствующий ритуал провел дворцовый пчеловод, 79-летний Джон Чаппл.

Как сообщает Daily Mail, о случившемся он рассказал насекомым шепотом и добавил, что теперь их новый хозяин — принц Чарльз, который взял себе имя Карл III.

Разговоры с пчелами — традиционный обычай многих европейских стран: насекомым сообщают о важных событиях в жизни их владельцев, таких как рождение, бракосочетание или смерть. Ритуал основан на давнем суеверии. Считается, что если не сообщить пчелам о смерти хозяина, они могут перестать приносить мед или вовсе погибнуть.

Как писал сайт KP.RU, ранее короля Карла III официально провозгласили новым монархом Великобритании. Соответствующее решение было принято спустя два дня после смерти его королевы Елизаветы II.

Карл III уже объявил, что присвоил своему сыну Уильяму титул принца Уэльсского (теперь Уильям будет главным претендентом на британский престол в случае смерти нынешнего короля). Также новый монрах в своем первом официальном телеобращении к жителям Великобритании заверил своих подданных в том, что роль и место монархии в жизни британского общества останутся прежним и неизменным.