Умер Владимир Таныгин, актер из сериала "Глухарь" Фото: kino-teatr.ru

Умер актер из сериала "Глухарь" Владимир Таныгин. Об этом в субботу, 10 сентября, сообщила пресс-служба Вологодского драматического театра на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Сегодня не стало замечательного человека, блистательного актера, Заслуженного артиста России Владимира Андреевича Таныгина", — говорится в публикации.

Актер известен по ролям в сериале "Глухарь", мини-сериале "Случай в аэропорту" и многих театральных постановках.

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