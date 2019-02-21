Жуткие смерти актеров сериала "Глухарь"

В четверг, 21 февраля, в возрасте 37 лет умерла российская актриса Дарья Егорычева. В 2012 году у актрисы диагностировали рак легких. Она перенесла несколько курсов химиотерапии и две операции.

daria.egorycheva У Дарьи Егорычевой диагностировали рак легких

Известность Егорычевой принесли роль в сериале "Глухарь". Смерть молодой женщины опять породила череду слухов о "проклятье "Глухаря". Именно так давно называют жуткие смерти, которые преследуют актеров известного телесериала. Все началось восемь лет назад...

Вячеслав Титов, 2011 год

Актер Театра имени Маяковского был найден мертвым в квартире в центре Москвы. В сериале он играл роли наркодилера Олега Шилкина по прозвищу Шило. 40-летнего актера задушили целлофановым пакетом, надетым на голову. Полностью обнаженное тело Титова только спустя сутки после смерти обнаружила его мать. Друзья Титова рассказывали, что он любил знакомиться в соцсетях с мужчинами, часто приглашал их к себе в дом.

Анатолий Отраднов, 2011 год

irkaspirka Тело Анатолия Отрадного нашли на улице в Подмосковье

Буквально через месяц после смерти Титова на улице в подмосковных Мытищах нашли Анатолия Отрадного. Лишь месяц он не дожил до своего 30-летия. Судмедэкспертиза показала, что смерть исполнителя одной из ролей в сериале "Глухарь. Продолжение" наступила в результате отравления алкоголем и медицинским препаратом клозапин, который является сильным нейролептиком. Неизвестно, добровольно ли актер принял такой яд или же ему помогли. Смесь лекарства с алкоголем часто используют преступники при ограблении.

Сергей Шарошкин, 2012 год

В марте погиб третий участник популярного проекта. 41-летний актер гостил у родителей в Рязанской области. В один из дней там взорвалась светошумовая граната "Заря", отчего выбило стекла. Сергей погиб. По утверждению специалистов, взрыв такой гранаты мог вызвать временную потерю зрения или слуха, но никак не смерть человека. Родители погибшего рассказали, что никогда не хранили боеприпасов и не понимают, каким образом граната попала в дом.

Вадим Проданов, 2015 год

Актер играл в "Глухаре" роль милиционера. Вадим скончался на 51-м году жизни. Последние три месяца перед смертью он провел в инфекционном отделении, борясь с тяжелым недугом, однако спасти его не удалось. Врачи констатировали смерть актера, который также являлся режиссером-постановщиком в театре имени Моссовета.

Сергей Бездушный, 2017 год

13 июля стало известно о смерти актера Сергея Бездушного, который сыграл в первом сезоне нашумевшего сериала "Глухарь". Ему было 53 года. В 2013 году артист перенес операцию после вызванной травмой внутричерепной гематомы. Затем врачи диагностировали у него опухоль мозга. Медики сражались за жизнь Сергея Бездушного как могли, но безрезультатно.

Сергей Таланов, 2018 год

Актер скончался в августе в Центральной клинической больнице Управделами президента России на 58-м году жизни. Несколько лет своей жизни Сергей Таланов посвятил Театру клоунады Терезы Дуровой. Зрители знают его по ролям в сериале "Глухарь".

Михаил Фатеев, 2018 год

teatrviktuka Михаил Фатеев покончил с собой

В октябре стало известно, что в столичном СИЗО №3 покончил с собой 44-летний актер Михаил Фатеев, известный по многим ролям, включая и сериал "Глухарь". Он свел счеты с жизнью, как говорится в официальном заключении, в туалете камеры, "пока спали сокамерники". В тюрьме он оказался по обвинению в педофилии. По данным следствия, артист посулил 14-летнему подростку, раздававшему газеты у метро, более оплачиваемую работу. Он предлагал подростку познакомиться ближе, посмотреть порнографические фотографии, а затем вступить с ним в связь. На этом актер театра Романа Виктюка и попался.