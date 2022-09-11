АТОР: Турция, Египет и Греция ждут на зимовку пенсионеров из ЕС, желающих сэкономить на газе

Турция ждет на зимовку пенсионеров из ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турция, Египет и Греция готовятся в этом году принять на продолжительный зимний отдых европейских пенсионеров, которые захотят сэкономить на счетах за отопление на фоне роста стоимости газа. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"На фоне приостановки поставок российского газа в Евросоюз эти страны заявили о своих амбициях стать "зимним домом" для европейцев, стремящихся в целях экономии переехать в теплые края", - говорится в публикации.

Дело в том, что зимовка в одном из отелей теплых стран обойдется населению Евросоюза примерно в два раза дешевле, чем оплата отопления в собственных домах.

В частности, об этом заявил директора немецкого туроператора Bentour Дениз Угур. Он уточнил, что путешествие с проживанием в турецком отеле по системе "все включено" с января по март в 2640 евро на человека.

По его оценке, таким способом экономии в зимний период могут воспользоваться до миллиона немцев.

Аналогичные мероприятия готовятся в Египте и Греции. Пенсионеров и работников на удаленке зазывают лучшей погодой и меньшими тратами на проживание.

Как ранее писал сайт KP.RU, предупреждение российского президента Владимира Путина заставило Евросоюз отказаться от идеи ввести потолок цен на газ, заявил британский журналист Том Рис.