Пушилин сообщил, что силы ДНР продвигаются вперед по многим направлениям

Денис Пушилин. Фото: администрации Главы ДНР

Силы Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) продвигаются вперед по многим направлениям. Об этом сообщил ТАСС глава республики Денис Пушилин в воскресенье, 11 сентября 2022 года.

"Наши ребята по многим направлениям продвигаются вперед, - констатировал Пушилин. - Тяжело, но продвигаются".

По его оценке, ситуация на фронте сейчас "напряженная, но контролируемая".

Глава ДНР также обратил внимание, что Киев бросает на передовую неподготовленных бойцов, в результате чего украинские войска несут большие потери, которые восполняют за счет новых "зеленых" новобранцев.

Как ранее писал сайт KP.RU, Денис Пушилин сообщил, что ситуация в городе Красный Лиман в Донецкой народной республике остается достаточно тяжелой. Глава ДНР добавил, что некоторую информацию он публично озвучивать пока не может, чтобы не навредить подразделениям союзных сил.