Экс-глава МИД Австрии считает, что ограничения ЕС на визы россиянам - финальный штрих к краху мечты глобалистов

Карин Кнайсль подчеркнула, что никогда не верила в концепцию глобальной деревни Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что ограничения Евросоюза на визы россиянам стали лишь финальным штрихом к краху мечты глобалистов о неограниченной мобильности. Об этом она сказала в интервью ТАСС. Экс-министр подчеркнула, что никогда не верила в концепцию глобальной деревни, которая обсуждалась последние 20 лет, потому что “мир фрагментируется уже давно”.

"Я всегда сомневалась в концепции глобальной деревни, о которой столько дискутировали в последние 20 лет. Мне кажется, она существовала как лозунг. Мир фрагментируется уже давно. Так что, когда сейчас идут на такой шаг, как отмена договора по визам, это, собственно, больше официальный финальный штрих к тренду, который уже был установлен ранее. К сожалению", - поделилась Кнайсль.

По ее словам, неограниченная мобильность - “мечта глобалистов” - лишь “кратковременный вымысел”. Она сказала, что свободу передвижения уже начали отнимать из-за локдаунов, пандемии или политических процессов.

"И неограниченная мобильность, мечта глобалистов - не только мобильность товаров или финансов, но и людей, которые могут передвигаться, познавать мир, учиться, потреблять товары и услуги, - это был лишь очень кратковременный вымысел", - добавила Кнайсль.

Напомним, ранее сайт KP.RU писал, что 6 сентября Еврокомиссия (ЕК) утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. В Брюсселе объявили, что данное соглашение вступит в силу 12 сентября 2022 года. При этом стоимость виз составит 80 евро, сроки рассмотрения заявлений увеличатся, туристические визы будут не в приоритете, а также ЕС проверит получателей на “благонадежность”.