Более 11,6 млрд рублей Россия выделила беженцам с Украины и Донбасса

По последним данным, в РФ с территории Украины и Донбасса прибыли более 4 млн беженцев. Фото: Александр Река/ТАСС

Россия выделила более 11,6 млрд рублей на помощь беженцам и пострадавшим в результате боевых действий на Украине и Донбассе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.

"По решению правительства РФ беженцам оказывается единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. рублей. Прибывшим в Россию выплачено более 8,1 млрд рублей. На пострадавших от боевых действий территориях выплачено почти 3,5 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.

Как сообщает агентство, по последним данным, в РФ с территории Украины и Донбасса прибыли более 4 млн беженцев, включая 634 тыс. детей. По распоряжению правительства эти люди обеспечиваются выплатами и другими формами социальной поддержки.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что глава кабмина РФ Михаил Мишустин заявил о решении Правительства России направить 10,5 миллиардов рублей на социальные выплаты для беженцев из республик Донбасса и Украины.