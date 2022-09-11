Началась церемония прощания с Елизаветой II, гроб покинул замок в Балморал

Траурный кортеж проедет 170 километров до Холирудского дворца в Эдинбурге Фото: REUTERS

11 сентября 2022 года в 12:00 по Москве шесть егерей замка Балморал вынесли дубовый гроб с телом королевы Елизаветы II и погрузили на катафалк. Траурный кортеж проедет 170 километров до Холирудского дворца в Эдинбурге через несколько населенных пунктов: Абердин, Данди, поселок Бэллетер и др. В общей сложности дорога займет 5 часов.

Как сообщает ТАСС, телевидение показывает, как люди собираются за несколько часов возле дороги, по которой повезут королеву.

Гроб покрыт королевским штандартом Шотландии, а также венком из цветов и растений, которые были собраны на территории поместья и которые любила королева - флоксы, георгины, луговик, белый вереск.

Похороны королевы состоятся 19 сентября. Прощание будет проходить в Вестминстерском аббатстве. В главном храме шотландской пресвитерианской церкви тело будет выставлено на одни сутки, чтобы дать возможность жителям Эдинбурга проститься с покойной королевой.

Местом последнего упокоения Елизаветы II станет построенная в начале XVI века часовня Святого Георгия на территории Виндзорского замка под Лондоном. Точным местом погребения монарха будет расположенная на территории церкви мемориальная часовня Георга VI.

Процедура подготовки к похоронам монарха еще несколько десятилетий назад была разработана во всех деталях с участием самой королевы. Основным планом был “Козерог”, подразумевавший, что Елизавета II скончается в Шотландии, однако, сейчас вступает в силу план “Перегрузка”. Операция предполагает, что гроб, который будет сопровождать дочь королевы принцесса Анна, доставят на самолете из Эдинбурга на военную авиабазу "Нортхолт" в пригороде Лондона. Подробнее о процедуре похорон писал сайт KP.RU.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в замке Балморал в присутствии родных и близких. Ей было 96 лет, она правила страной 70 лет и семь месяцев.