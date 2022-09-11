Лавров считает, что санкции Запада обусловлены страхом перед конкурентами

Лавров считает, что нечестная конкуренция началась задолго до событий на Украине Фото: REUTERS

В эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад пытается санкциями избавиться от сильных конкурентов, таких как Россия и Китай. При этом Европа сама страдает от того, что США с ней проделывает то же самое, втягивая в санкционную игру.

"Все, что делает Запад, обусловлено боязнью конкуренции. Например, санкции - это явная линия на то, чтобы убрать сильных конкурентов, и не только Россию и Китай", - сказал он.

По словам Лаврова, "такую же цель (подавить конкурентов) преследуют США, затягивая Европу в свои санкционные игры",- заявил министр. По итогу народ Европы страдает куда больше, чем американские граждане.

Лавров считает, что нечестная конкуренция началась задолго до событий на Украине. В качестве примера он приводит недопуск российских спортсменов к международным соревнованиям, запрет на регистрацию вакцины “Спутник V”.

Как добавил министр, попытки подавить российское присутствие происходит также на уровне международных переговоров, например, в ООН. По его мнению, это связанно с тем, что Россия обычно приводит неоспоримые аргументы.

Ранее сайт KP.RU писал, что глава МИД Сергей Лавров не исключает присутствие президента РФ Владимира Путина на саммите Большой двадцатки. Обеспечивать безопасность президента России во время саммита вызвалась Индонезия.