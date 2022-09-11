Политики правящий в Германии коалиции "Светофор" считают, что дальнейшее вооружение Украины "приблизит окончание конфликта"

В Бундестаге решили, что на этом новом этапе конфликта Украине необходимо оружие Фото: REUTERS

Ведущие политики правящей в Германии коалиции "Светофор", поддержали идею оказания дальнейшей поддержки Украине, в том числе поставками оружия. Об этом заявил агентству DPA председатель комитета по обороне Бундестага (парламент ФРГ) Мари-Агнес Штрак-Циммерман (СвДП).

"Германия должна немедленно внести свой вклад в успехи Украины и поставить защищенные машины, боевые машины пехоты Marder и боевые танки Leopard 2", - считает она.

Германия, по ее словам, стоит на стороне украинского народа и берет на себя "ведущую роль в Европе в борьбе за демократию в условиях мира и свободы". Она также добавила, что сейчас не время для медлительности и колебаний.

"На этом новом этапе конфликта Украине необходимо оружие", - сказал председатель комитета по внешней политике Бундестага Михаэль Рот (СДПГ) медиагруппе Funke. По его мнению, Германия, Франция, Польша и США должны адаптировать поставки к быстро развивающимся событиям, потому что это станет решающим средством "приблизить окончание конфликта".

Внешнеполитический эксперт оппозиционного ХДС Родерих Кизеветтер также поддерживает дальнейшую военную помощь Киеву.

"Германия могла бы немедленно поставить БМП Marder и Leopard, бронетранспортеры Fuchs и Dingo и быстро дать указание промышленности возобновить производство", - сказал он медиагруппе Funke.

Кизеветтер, в том числе, призвал канцлера Олафа Шольца и министра обороны Кристине Ламбрехт отойти от политики осторожных поставок на Украину и задействовать запасы техники.

Ранее сайт KP.RU писал, что власти Германии продолжат оказывать Украине военную помощь, в частности поставлять вооружения. По мнению главы МИД ФРГ Анналены Бербок, благодаря усилиям Германии стало возможным освобождение отдельных городов.