Зеленский заявил о своих принципах в переговорах с Россией Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящий момент не готов вести переговоры с Россией. Его слова приводит ТАСС.

"На сегодня нет. Я не вижу никакого желания с их (России - прим. ред.) стороны, чтобы быть конструктивными <...> Это мой принцип, я не говорю с теми, кто ставит ультиматумы", - ответил он на соответствующий вопрос в интервью телеканалу CNN.

Украинский лидер также дал утвердительный ответ на вопрос, будет ли он "сражаться до конца" и добавил, что договор между двумя странами может быть заключен после того, как Россия покинет украинские территории, не уточнив, что имеет в виду.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но их затягивание в дальнейшем Киевом усложнит возможность достижения договоренности с РФ.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.