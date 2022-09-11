Пушилин назвал чушью информацию о том, что его пытались уволить Фото: Александр КОЦ

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин опроверг фейки о занятии донецкого аэропорта украинскими войсками и о своей отставке.

"Мы видели вчера было очень много вбросов. О том, что в аэропорт уже зашёл противник", - сказал он в ходе видеообращения, опубликованного в его Telegram-канале.

Он также опроверг фейк о своей отставке. "Конечно же, полная чушь", - отметил глава ДНР.

Ранее командир батальона "Спарта" Артем Жога также опроверг информацию о том, что украинские вооруженные формирования якобы заняли территорию Донецкого аэропорта.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.