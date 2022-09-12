Watson: ЕС вынуждает Швейцарию присоединиться к визовым ограничениям для россиян Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Швейцарии придется поддержать решение ЕС о приостановке действия договора об упрощенном визовом режиме с Россией, пишет издание Watson.

"Швейцария как ассоциированный член Шенгенского пространства ориентируется на гармонизацию визовой политики в странах Шенгена", — приводит издание заявление Государственного секретариата по вопросам миграции (SEM).

Отмечается, что с начала года Швейцария выдала россиянам около семи тысяч шенгенских виз.

Как писал сайт KP.RU, страны Европейского союза приняли решение приостановить соглашения с Москвой об упрощенном визовом режиме. Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с коллегами 31 августа 2022. Позднее стало известно, что решение вступает в силу с 12 сентября 2022. К гражданам России будут применяться общие правила выдачи виз: ее стоимость составит 80 евро, кроме того, потребуются дополнительные документы для запроса визы, время рассмотрения запроса увеличится.

В то же время страны Европейского союза не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам, поскольку многие выступили против таких ограничений.