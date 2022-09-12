Пушилин: наступление ВСУ в районе Красного Лимана удалось остановить Фото: Александр КОЦ

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что союзным силам удалось остановить наступление украинских боевиков у населенного пункта Красный Лиман.

"По Красному Лиману — удалось как минимум остановить противника. А дальше тоже будем смотреть. Есть определенные успехи у наших ребят", - сказал он в ходе видеообращения, опубликованного в его Telegram-канале.

Глава республики также опроверг сообщения о своей отставке и захвате украинскими войсками аэропорта в Донецке.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.