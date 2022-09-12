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В мире12 сентября 2022 1:41

Sankei Shimbun: развивающиеся страны попали в беду из-за «зеленой» повестки Запада

По словам Сугиямы, на фоне этого кризиса страны других регионов также начали добывать ископаемые ресурсы
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО

Главный научный сотрудник аналитического центра Canon Institute for Global Studies Тайси Сугиямы заявил, что развивающиеся страны попали в беду из-за "зеленой" повестки Запада, который в кризисной ситуации лицемерно "бросился" закупать ископаемые ресурсы.

Европа также увеличивает свой импорт ресурсов. Регион ввозит уголь со всех точек Земли, в том числе из Южной Африки, Ботсвана, Колумбии и США. ЕС при этом приобретает много американского СПГ, отмечает автор.

«Такие "взрывные" покупки традиционного топлива усилили энергетический кризис по всему миру», — написал он в своей статье для газеты Sankei Shimbun.

По словам Сугиямы, на фоне этого кризиса страны других регионов также начали добывать ископаемые ресурсы. При этом бедные государства без природных ископаемых столкнулись с большими проблемами.

Ранее президент РФ во время выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» предостерег европейские страны от необдуманных решений. Также глава государства отмечал, что Европа сама виновата в происходящем сейчас на энергетическом рынке. По его мнению, нынешнюю ситуацию спровоцировали резкие политические шаги, и переход Еврокомиссией от долгосрочных контрактов к биржевой торговле стал ошибкой.

Ранее сайт KP.RU писал, что антироссийские санкции спровоцировали крупнейший продовольственный кризис в Европе. Так, один из французских фермеров в беседе с изданием "Синьхуа" отметил, что цены растут каждую неделю, а "ситуация становится невыносимой".