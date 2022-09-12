Sankei Shimbun: развивающиеся страны попали в беду из-за «зеленой» повестки Запада

Главный научный сотрудник аналитического центра Canon Institute for Global Studies Тайси Сугиямы заявил, что развивающиеся страны попали в беду из-за "зеленой" повестки Запада, который в кризисной ситуации лицемерно "бросился" закупать ископаемые ресурсы.

Европа также увеличивает свой импорт ресурсов. Регион ввозит уголь со всех точек Земли, в том числе из Южной Африки, Ботсвана, Колумбии и США. ЕС при этом приобретает много американского СПГ, отмечает автор.

«Такие "взрывные" покупки традиционного топлива усилили энергетический кризис по всему миру», — написал он в своей статье для газеты Sankei Shimbun.

По словам Сугиямы, на фоне этого кризиса страны других регионов также начали добывать ископаемые ресурсы. При этом бедные государства без природных ископаемых столкнулись с большими проблемами.

Ранее президент РФ во время выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» предостерег европейские страны от необдуманных решений. Также глава государства отмечал, что Европа сама виновата в происходящем сейчас на энергетическом рынке. По его мнению, нынешнюю ситуацию спровоцировали резкие политические шаги, и переход Еврокомиссией от долгосрочных контрактов к биржевой торговле стал ошибкой.

Ранее сайт KP.RU писал, что антироссийские санкции спровоцировали крупнейший продовольственный кризис в Европе. Так, один из французских фермеров в беседе с изданием "Синьхуа" отметил, что цены растут каждую неделю, а "ситуация становится невыносимой".