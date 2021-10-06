Путин указал на ошибки европейских стран: Энергетический рынок не терпит суеты и шараханий

Энергетический рынок не терпит суеты и шараханий, отметил Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Европейские страны сами виноваты в происходящей сейчас на энергетическом рынке Европы ситуации, инвестиционные планы здесь носят долгосрочный характер, заявил президент России Владимир Путин.

«Глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханья… К дисбалансам привели необдуманные действия европейских партнеров», – сказал глава государства на совещании по вопросам развития энергетики.

Российский лидер отметил, что мировая экономика сегодня успешно восстанавливается после кризиса, вследствие чего растет спрос на энергоносители и цена на топливо. В энергетической сфере недопустимы резкие политические шаги, и переход Еврокомиссией от долгосрочных контрактов к биржевой торговле был ошибкой, добавил он.

Напомним, биржевая цена газа в Европе на открытии торгов в среду, 6 октября 2021 года, превысила 1550 долларов за тысячу кубометров, в очередной раз побив исторический рекорд. Позже стоимость газа достигла 1 900 долларов, затем упала почти 1 700 долларов за тысячу кубов.

Как писал сайт kp.ru, группа из пяти стран Евросоюза выступила с предложением провести тщательное расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе. Инициаторами расследования от ЕС выступают Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция. Также эти пять стран призвали установить общие правила по объемам запасов газа, что, как предполагается, должно смягчить скачки цен на голубое топливо.