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Экономика12 сентября 2022 6:20

Посол РФ в ФРГ назвал неприемлемым подход Siemens к ситуации с турбинами для "Северного потока"

Сергей Нечаев подчеркнул, что неисправное оборудование не будет эксплуатироваться
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Россия не будет эксплуатировать неисправные турбины для "Северного потока"

Россия не будет эксплуатировать неисправные турбины для "Северного потока"

Фото: REUTERS

Подход компании Siemens к ситуации с турбинами для "Северного потока" неприемлем. Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью "Известиям".

"Недавно из-за выявленного дефекта — утечки масла — была остановлена последняя работающая турбина на насосной станции "Портовая", - уточнил Нечаев. - Представители Siemens выступили с заявлением, что такое, мол, случалось и ранее, и в этом нет "ничего страшного". Для нас такой подход неприемлем".

Дипломат подчеркнул, что неисправное оборудование не будет эксплуатироваться, так как это нарушает требования безопасности.

Российский посол в ФРГ также обратил внимание, что Siemens нарушила контрактные обязательства, направив турбину для газопровода не в Россию, а в Германию.

Как ранее писал сайт KP.RU, "Северный поток" остановлен на неопределенный срок в связи с неисправностью последней рабочей турбины.

В ходе работ было обнаружено масло на кабельном разъемном соединении присоединительной плиты BPE2, входящей в состав двигателя. Ростехнадзор выдал предостережение о том, что обнаруженные повреждения не позволяют обеспечивать безопасную эксплуатацию турбины.

Аналогичные утечки масла были обнаружены и на других агрегатах Siemens, при этом полное устранение неполадок на этих двигателях возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия.