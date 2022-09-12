Посол РФ в ФРГ назвал неприемлемым подход Siemens к ситуации с турбинами для "Северного потока"

Россия не будет эксплуатировать неисправные турбины для "Северного потока" Фото: REUTERS

Подход компании Siemens к ситуации с турбинами для "Северного потока" неприемлем. Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью "Известиям".

"Недавно из-за выявленного дефекта — утечки масла — была остановлена последняя работающая турбина на насосной станции "Портовая", - уточнил Нечаев. - Представители Siemens выступили с заявлением, что такое, мол, случалось и ранее, и в этом нет "ничего страшного". Для нас такой подход неприемлем".

Дипломат подчеркнул, что неисправное оборудование не будет эксплуатироваться, так как это нарушает требования безопасности.

Российский посол в ФРГ также обратил внимание, что Siemens нарушила контрактные обязательства, направив турбину для газопровода не в Россию, а в Германию.

Как ранее писал сайт KP.RU, "Северный поток" остановлен на неопределенный срок в связи с неисправностью последней рабочей турбины.

В ходе работ было обнаружено масло на кабельном разъемном соединении присоединительной плиты BPE2, входящей в состав двигателя. Ростехнадзор выдал предостережение о том, что обнаруженные повреждения не позволяют обеспечивать безопасную эксплуатацию турбины.

Аналогичные утечки масла были обнаружены и на других агрегатах Siemens, при этом полное устранение неполадок на этих двигателях возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия.