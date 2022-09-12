Российские ученые создали метод заживления кожи и внутренних органов без рубцов

Российские ученые создали способ заживления ран без рубцов Фото: Евгения ГУСЕВА

В России создан первый в мире способ заживления порезов кожи и внутренних органов без образования рубцов, которые не только выглядят не эстетично, но и могут ухудшать работу жизненно-важных органов. Об этом сообщает журнал Bioegineering.

Новый метод разработали ученые НИУ МИЭТ и Сеченовского университета. Они совместили технологию лазерного спаивания ткани с новым припоем на основе альбумина, транспортного белка крови, а также оптического поглотителя индоцианина зеленого и одностенных углеродных нанотрубок.

"Под действием излучения происходит трансформация жидкого припоя в твердый пористый биокомпозит, прочно соединяющий края разреза, - рассказал руководитель исследования, доцент Института биомедицинских систем НИУ МИЭТ Александр Герасименко. - В процессе дальнейшего заживления композит способствует прорастанию тканей в свою структуру, а затем растворяется и выводится из организма".

Изначально лазерные швы имеют размер в 3-4 раза меньше, чем при традиционном методе сшивания. Уже через 10 дней после операции ткани в месте шва практически неотличимы от исходного покрова, утверждают ученые.

Сейчас новая технология заживления тканей проходит экспериментальные исследования. Ее создатели уверены, что внедрение нового способа позволит сократить время послеоперационной реабилитации. По их оценке, за счет невысокой стоимости инновационный метод станет доступен множеству пациентов.

Как ранее писал сайт KP.RU, заместитель председателя Комитета по охране здоровья Государственной Думы России Бадма Башанкаев сообщил, что интересный пример борьбы с медицинской бюрократией подали медики из Владивостока, которые наняли работников, занимающихся исключительно заполнением различных документов. Тем самым врач получает больше времени для работы непосредственно с пациентом.

"Это в Америке называется клерк (medical clerk), координатор так называемый, который занимается этой бумажной работой, - уточнил депутат. - Меня почти 20 лет учили хирургии высококлассной. Моя основная польза для людей, она именно в приеме пациентов и в операционной, но не в писанине бумажной. Поэтому хочется пример наших коллег здесь показать всем. Это шикарный опыт".