В Сенате США подтвердили помощь разведданными Украине в контрнаступлении

Американские политики признали, что США и союзники по НАТО помогают Украине разведданными Фото: REUTERS

Председатель комитета по разведке сената США Марк Уорнер подтвердил, что Соединенные Штаты и союзники по НАТО, в том числе Великобритания, помогали Киеву в организации контрнаступления, в том числе, предоставлением разведданных.

Именно с этим политик связал непродолжительное продвижение Вооруженных сил Украины на некоторых направлениях, о чем сообщил в интервью телеканалу CNN.

"Частично это результат колоссальной поддержки со стороны США и наших союзников в НАТО, - заявил Уорнер. - Частично это результат работы нашего разведсообщества с украинцами и нашими друзьями, в частности, британцами".

Как ранее писал сайт KP.RU, по официальным данным министерства обороны Российской Федерации, с 6 по 10 сентября 2022 года Вооруженные силы Украины на николаево-криворожском и харьковском направлениях потеряли свыше 12 тысяч человек, из них 4 тысячи – убитыми, 8 тысяч – ранеными.