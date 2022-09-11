Минобороны назвало потери ВСУ под Николаевом и Харьковом за пять дней

Украинские войска несут большие потери под огнем российских артиллерии и авиации Фото: Минобороны РФ

С 6 по 10 сентября 2022 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) на николаево-криворожском и харьковском направлениях потеряли свыше 12 тысяч человек, из них 4 тысячи – убитыми, 8 тысяч – ранеными.

Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье, 11 сентября 2022 года.

Только за прошедшие сутки потери противника на николаево-криворожском направлении составили более 100 военнослужащих, а на харьковском – более 450 человек.

Так, в районе Николаева в результате высокоточных ударов выведены из строя свыше сотни украинских военных и 15 единиц автомобильной и бронированной техники.

Как ранее писал сайт KP.RU, Вооруженные силы (ВС) России остановили украинские атаки на Николаево-Криворожском направлении – украинские войска понесли потери и отступили.

Напомним, по информации временной военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области, украинские боевики подтянули в регион все свои резервы ради совершения попытки наступления на позиции ВС РФ. Однако в ходе боев ВСУ несут колоссальные потери, буквально бросая людей на убой.