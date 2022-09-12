Кадыров сообщил, что элитные чеченские бойцы вернулись в зону спецоперации на Украине

Рамзан Кадыров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Элитные чеченские подразделения вернулись в зону спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале в понедельник, 12 сентября 2022 года.

По словам руководителя Чеченской республики, возглавил бойцов Герой России, депутат Государственной думы РФ Адам Делимханов.

"Наберитесь терпения и ждите отличных результатов с передовой от наших бойцов, - подчеркнул Кадыров. - Они обязательно будут".

Он также опубликовал видео с Делимхановым, на котором политик сообщает о подготовке к масштабному наступлению по всей линии фронта.

"Мы будем наступать по всей линии фронта ДНР, Херсонской, Запорожской, Харьковской, везде, - подчеркнул депутат Госдумы от Чечни. - И мы освободим Украину".

Как ранее писал сайт KP.RU, Рамзан Кадыров заявил, что Россия вернет контроль над городами на харьковском направлении, временный отход из которых связан с тонкостями военной стратегии.

Глава Чечни также подчеркнул, что полностью уверен в безоговорочной победе России, несмотря на вмешательство "натовских шайтанов и западноевропейских спецслужб" и их поставки вооружений киевскому режиму.