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Политика12 сентября 2022 9:47

Украина надеется сократить дефицит бюджета до 3 млрд долларов в месяц в 2023 году

Премьер Шмыгаль заявил, что Украина надеется сократить дефицит бюджета до 3 млрд долларов в месяц в 2023 году
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Долги Украины растут каждый месяц

Долги Украины растут каждый месяц

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти надеются сократить дефицит государственного бюджета страны до 3 млрд долларов в месяц в 2023 году. Об этом сообщает "Коммерсант".

Председатель правительства Незалежной отметил, что сейчас ежемесячный дефицит составляет порядка 5 млрд долларов. Его частично удается покрыть за счет финансовой поддержки Запада, которая составляет до 40% от расходов Киева.

Так, в сентябре Украина надеется получить кредит от Европейского союза на 5 млрд долларов, а в октябре – грант на 3 млрд долларов.

Как ранее писал сайт KP.RU, дефицит бюджета Украины в 2022 году может составить 50 млрд долларов, что в семь раз выше чем планировалось. Об этом сообщил советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире украинского телемарафона. По его словам, это 70-80% к объему ВВП Украины.