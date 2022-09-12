Глава Харьковской области сообщил, что украинские наемники расстреливают жителей Купянска

Украинские националисты и западные наемники расстреливают мирных людей ради провокации против РФ Фото: REUTERS

Украинские националисты и западные наемники устраивают расстрелы мирных жителей в Купянске и Великом Бурлуке. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире телеканала "Россия 24" в понедельник, 12 сентября 2022 года.

"Те люди, которые смогли выбраться, серьезные вещи рассказывают, что происходит в Купянске и Великом Бурлуке, что наемники ездят и расстреливают людей и все это снимают на камеру", - сообщил Ганчев.

По его оценке, основной целью этих действий является провокация против России. Руководитель администрации региона уверен, что отснятые видеоматериалы боевики используют для обвинения Вооруженных сил России в массовых убийствах, которые на дели совершили украинские националисты и западные наемники.

Напомним, 10 сентября Виталий Ганчев рекомендовал всем жителям Харьковской области покинуть регион, чтобы сохранить свои жизни. Для приема людей организовали пункты временного размещения, готовые обеспечить беженцев питанием, теплом и медикаментами.