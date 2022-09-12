Потери ВСУ на Николаево-Криворожском направлении за сутки превысили 300 человек убитыми

За сутки на Николаево-Криворожском направлении погибли свыше 300 украинских военных Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки понесли существенные потери на Николаево-Криворожском направлении. Данные озвучил официальный представитель министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге в понедельник, 12 сентября 2022 года.

В результате ударов по позициям противника около тысячи украинских боевиков получили ранения, еще свыше 300 – убиты, уточнили в российском оборонном ведомстве.

В частности, Воздушно-космические силы РФ высокоточным оружием ударили по расположению 63-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад ВСУ, которые находились рядом с населенными пунктами Белогорка и Костромка.

Как ранее писал сайт KP.RU, с 6 по 10 сентября 2022 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) на николаево-криворожском и харьковском направлениях потеряли свыше 12 тысяч человек, из них 4 тысячи – убитыми, 8 тысяч – ранеными.