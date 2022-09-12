Песков прокомментировал иск «Нафтогаза» к «Газпрому» из-за неполной оплаты транзита

Песков назвал непредсказуемыми последствия иска «Нафтогаза» к «Газпрому» Фото: REUTERS

В Кремле не берутся предсказывать последствия иска украинской компании «Нефтогаз» к российскому холдингу «Газпром» в связи с неполной оплатой транзита газа через Украину, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Очень много всего непредсказуемого может быть как в действиях наших западных коллег в настоящее время, так и руководителей газовой отрасли Украины. Очень много всего непредсказуемого. И здесь мы просто не беремся гадать, как это может отразиться на общих поставках», – сказал официальный представитель Кремля журналистам.

Как напомнил Песков, ранее украинская сторона уже отключила ток по одной из ниток, при этом, по его словам, у нее не было для этого никаких оснований. Какие решения будут в дальнейшем приниматься со стороны Киева, «даже страшно предположить», заключил пресс-секретарь главы государства.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе компания «Нафтогаз» подала новое заявление об арбитраже против «Газпрома» с требованием оплаты транзита газа через территорию Украины.