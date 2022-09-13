Минобороны Армении сообщило об обстреле территории страны азербайджанскими военными Фото: REUTERS

В Минобороны Армении сообщили об обстрелах территории страны близ границы азербайджанскими вооруженными силами. В военном ведомстве также отметили, что азербайджанские военные используют беспилотники и применяют артиллерию.

- Подразделения ВС Азербайджана с 13 сентября начали интенсивный обстрел из артиллерийских средств, крупнокалиберного стрелкового вооружения, -

Уточняется, что обстрел велся по нескольким армянским позициям: близ Гориса, Сотка и Джермука.

Тем временем, в Минобороны Азербайджана заявили, что очередной военный конфликт на границе является широкомасштабной провокацией вооруженных сил Армении.

Напомним, 4 августа в МИД России выразили обеспокоенность в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе. Ведомство призвало Армению и Азербайджан соблюдать режим прекращения огня. В дипломатическом ведомстве РФ отметили, что в результате эскалации конфликта есть жертвы. В связи с этим МИД выразило соболезнования родным и близким погибших.