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В мире12 сентября 2022 21:32

Минобороны Армении сообщило об обстреле территории страны азербайджанскими военными

Отмечается, что обстрел велся по нескольким армянским позициям
София ГОНЧАРОВА
Минобороны Армении сообщило об обстреле территории страны азербайджанскими военными

Минобороны Армении сообщило об обстреле территории страны азербайджанскими военными

Фото: REUTERS

В Минобороны Армении сообщили об обстрелах территории страны близ границы азербайджанскими вооруженными силами. В военном ведомстве также отметили, что азербайджанские военные используют беспилотники и применяют артиллерию.

- Подразделения ВС Азербайджана с 13 сентября начали интенсивный обстрел из артиллерийских средств, крупнокалиберного стрелкового вооружения, -

Уточняется, что обстрел велся по нескольким армянским позициям: близ Гориса, Сотка и Джермука.

Тем временем, в Минобороны Азербайджана заявили, что очередной военный конфликт на границе является широкомасштабной провокацией вооруженных сил Армении.

Напомним, 4 августа в МИД России выразили обеспокоенность в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе. Ведомство призвало Армению и Азербайджан соблюдать режим прекращения огня. В дипломатическом ведомстве РФ отметили, что в результате эскалации конфликта есть жертвы. В связи с этим МИД выразило соболезнования родным и близким погибших.