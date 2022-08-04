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Политика4 августа 2022 12:32

МИД России призвал Армению и Азербайджан соблюдать режим прекращения огня в Карабахе

Российские миротворцы прилагают все необходимые усилия для стабилизации обстановки, заверили в ведомстве
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
МИД России призвал Армению и Азербайджан соблюдать режим прекращения огня в Карабахе

МИД России призвал Армению и Азербайджан соблюдать режим прекращения огня в Карабахе

Фото: Александр КОЦ

Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе. Ведомство призвало Армению и Азербайджан соблюдать режим прекращения огня.

«Призываем стороны проявлять сдержанность, соблюдать режим прекращения огня. Исходим из того, что урегулирование имеющихся противоречий должно осуществляться исключительно политико- дипломатическими средствами, с учетом позиций сторон и в строгом соответствии с положениями Заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020», – сказано в заявлении на сайте ведомства.

В МИД РФ отметили, что в результате эскалации конфликта есть жертвы. В связи с этим ведомство выразило соболезнования родным и близким погибших. Как заявили в министерстве, российские миротворцы прилагают все необходимые усилия для стабилизации обстановки, а работа по урегулированию ведется с обеими сторонами конфликта на всех уровнях.

Как писал сайт KP.RU, Минобороны России сообщило о нарушении режима прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта со стороны Азербайджана. Инцидент отмечен в районе высоты Сарыбаба, в зоне ответственности российского миротворческого контингента.

Между тем Кремль выразил обеспокоенность обострением конфликта в Нагорном Карабахе.