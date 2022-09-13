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В мире12 сентября 2022 23:56

Минобороны Армении сообщило об убитых и раненых в результате конфликта на границе с Азербайджаном

Источник:kp.ru

Пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян на странице военного ведомства в соцсетях сообщил, что в результате эскалации на армяно-азербайджанской границе в рядах военных Армении есть погибшие и раненые.

- В результате агрессии азербайджанской стороны в рядах ВС Армении есть погибшие и раненые. Данные уточняются, - написал в посте Торосян.

Также он отмутил, что азербайджанские силы на разных направлениях границы подвергли интенсивному обстрелу, в том числе, гражданскую инфраструктуру Армении.