Минобороны Армении сообщило об убитых и раненых в результате конфликта на границе с Азербайджаном

Пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян на странице военного ведомства в соцсетях сообщил, что в результате эскалации на армяно-азербайджанской границе в рядах военных Армении есть погибшие и раненые.

- В результате агрессии азербайджанской стороны в рядах ВС Армении есть погибшие и раненые. Данные уточняются, - написал в посте Торосян.

Также он отмутил, что азербайджанские силы на разных направлениях границы подвергли интенсивному обстрелу, в том числе, гражданскую инфраструктуру Армении.