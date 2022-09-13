Пашинян 13 сентября 2022 года расскажет депутатам парламента о ситуации на границе Армении и Азербайджана

Пашинян расскажет депутатам парламента о ситуации на границе Армении и Азербайджана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в течение часа планирует прибыть в парламент, где он расскажет депутатам о ситуации на армяно-азербайджанской границе. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщил председатель Национального собрания республики Ален Симонян.

«В 11.00 (10.00 по московскому времени) в парламент прибудет премьер-министр Никол Пашинян и ответит на ваши вопросы», - сообщил председатель Национального собрания.

Симонян заявил, что в данной ситуации народ и политические силы должны быть максимально едиными, обратившись также к гражданам с просьбой не поддаваться панике и не распространять непроверенные данные.

Сообщается, что утром во вторник, 13 сентября, депутаты парламента почтили минутой молчания память погибших на границе. Парламентарии намерены принять заявление в связи с событиями на границе.

Напомним, ранее Армения заявила, что военные Азербайджана обстреляли армянскую территорию. Как писал сайт KP.RU, накануне появилось сообщение СМИ о том, что страны договорились о прекращении огня.