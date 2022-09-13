Названы главные мишени украинских войск в Херсонской области Фото: REUTERS

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов во вторник, 13 сентября, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) избрали города Новая Каховка и Херсон в качестве главных мишеней в Херсонской области для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре.

«Систематические массированные обстрелы и ракетные удары ведутся по гражданской инфраструктуре городов Херсон и Новая Каховка. Они избрали эти города в качестве главных мишеней», - приводит РИА Новости слова заместителя главы администрации.

По словам Стремоусова, такие мишени украинским войскам необходимы для того, чтобы позже «отчитаться по картинке об успешно сделанной работе перед своими западными так называемыми партнерами, которые их спонсируют».

Напомним, на прошлой неделе, 9 сентября, Стремоусов заявил, что часть украинских военных, которые принимали участие в контрнаступлении на Херсонскую область, взята в плен.