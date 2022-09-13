Энергетический кризис в Европе подбросил цены на продукты в Польше Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В августе стоимость продуктов питания в Польше увеличилась на 23,7%, и эта тенденция к росту цен на фоне энергетического кризиса сохранится продолжительное время. Соответствующие прогноз экспертов приводит польское издание Onet.pl.

Бывший гендиректор Польской организации по торговле и дистрибуции доктор Анджей Мария Фалиньский утверждает, что против производителей растительных жиров сыграла погода, а стоимость животных жиров подбросили тарифы на энергию, а также расходы на оплату труда, топливо и закупку кормов.

"Это тенденция, наблюдаемая по крайней мере в течение года, которая в последнее время ускоряется, - заключил Фалиньский. - Для потребителей это плохая новость. Дешевле не будет, и это надолго, потому что причины роста цен не исчезают".

Как ранее писал сайт KP.RU, еще в конце августа местные журналисты сообщили, что в Польше на фоне высоких цен на газ существует высокий риск возникновения продовольственного кризиса. Так, ряд польских предприятий, которые связны с пищевой промышленностью, закрылись или сократили производство на фоне роста цен на углеводороды.

Польская пищевая промышленность столкнулась с дефицитом необходимых для производства товаров, например, углекислого газа. Из-за этого существует угроза того, что через несколько недель с полок польских магазинов могут исчезнуть мясо, молочные продукты и другие товары.