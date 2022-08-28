Wiadomosci: в Польше существует угроза возникновения продовольственного кризиса из-за высоких цен на газ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Польше на фоне высоких цен на газ существует угроза возникновения продовольственного кризиса в ближайшее время, пишет газета Wiadomosci.

Так, ряд польских предприятий, которые связны с пищевой промышленностью, закрылись или сократили производство на фоне роста цен на углеводороды.

Как пишет газета, пищевая промышленность столкнулась с дефицитом необходимых для производства товаров, например, углекислого газа. Из-за этого существует угроза того, что через несколько недель с полок польских магазинов могут исчезнуть мясо, молочные продукты и другие товары.

Как ранее писал сайт KP.RU, генсек всемирной организации Антониу Гутерреш заявил, что ООН работает вместе с США и Евросоюзом над устранением препятствий в сфере страхования, финансов и перевозки, препятствующих экспорту российского продовольствия и удобрений.

Напомним, Антониу Гуттереш призывает обеспечить доступ к продовольствию и удобрениям из РФ, которые не находятся под санкциями. По его словам, без российских удобрений угроза мирового продовольственного кризиса в 2023 году станет вполне реальной. Ранее на часть российских удобрений Западом были наложены санкции.