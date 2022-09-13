Производить электроэнергию начнут 31 января, заявляет пресс-служба АЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Швеции откладывается на два месяца запуск четвертого ядерного реактор АЭС Ringhals. Как пишет газета Dagens Nyheter, возобновить производство энергии АЭС планирует 31 января.

"Поврежден корпус высокого давления, это важный элемент АЭС. Установленный график показывает, что для принятия необходимых мер потребуется время до 31 января", - заявила представитель пресс-службы АЭС Анна Коллин.

Аналитики прогнозируют, что отложенный запуск скажется на ценах на электроэнергию.

В конце августа пресс-служба АЭС заявила, что запуск реактора после летнего техобслуживания в ближайшее время невозможен, потому что необходим ремонт одного из компонентов, который займет три месяца. Неполадки в реакторе не несут никакой опасности. Предыдущий весенний технический осмотр показал, что третий реактор и все системы работают стабильно.

Ранее сайт KP.RU писал, что энергокризис в ЕС сделал жизнь на Западе дорогой. Это видно по изменениям на финансовом рынке: на немецкой бирже стоимость поставки энергоносителей увеличилась на 340% - до 650 евро за МВт⋅ч. В Нидерландах ситуация тоже критичная – прирост составил 200% - до 280 евро за МВт⋅ч.