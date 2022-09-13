Минобороны: ВКС уничтожили более 800 военных и наемников в пунктах дислокации харьковского района

ВКС поразили несколько пунктов дислокации украинских бригад наемников в районе Харькова.

ВКС поразили несколько пунктов дислокации украинских бригад наемников в районе Харькова. Как сообщает пресс-служба министерства обороны РФ, уничтожено более 800 военных и наемников Украины.

"В результате ударов потери за сутки украинских военнослужащих и иностранных боевиков превысили 800 человек убитыми и ранеными", - сказали в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что "высокоточными ударами ВКС поражены пункты временной дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады в районах Славянска и Константиновки, 115-й механизированной бригады в районе Артёмовска, 53-й механизированной бригады в районе Курдюмовки".

Также поражены подразделения 35-й бригады морской пехоты в районе Березнеговатого, 128-й горно-штурмовой бригады в районе Балабино Запорожской области, 57-й мотопехотной бригады в районе Мураховки Николаевской области и 14-й механизированной бригады в районе города Харькова.

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