Песков прокомментировал возможность мобилизации в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На сегодняшний день речь о мобилизации в России не идет. Такое заявление во вторник, 13 сентября, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«В настоящий момент - нет, об этом речь не идет», - заявил представитель Кремля, комментируя вопрос, рассматривается ли российскими властями вариант полной или частичной мобилизации в стране.

Ранее появилось сообщения о заявлении депутата Госдумы РФ Михаила Шеремета о том, что в России нужно объявить мобилизацию для достижения целей специальной военной операции на Украине.

Напомним, Песков рассказал, что во время пленарной сессии с участием президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) не будет разговора о мобилизации. «Никто об этом нигде не говорит, я этого нигде не видел и не слышал», - заявил тогда пресс-секретарь российского лидера.