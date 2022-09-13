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Политика13 сентября 2022 10:10

Песков прокомментировал возможность мобилизации в России

Песков заявил, что на данный момент речь о мобилизации в России не идет
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков прокомментировал возможность мобилизации в России

Песков прокомментировал возможность мобилизации в России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На сегодняшний день речь о мобилизации в России не идет. Такое заявление во вторник, 13 сентября, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«В настоящий момент - нет, об этом речь не идет», - заявил представитель Кремля, комментируя вопрос, рассматривается ли российскими властями вариант полной или частичной мобилизации в стране.

Ранее появилось сообщения о заявлении депутата Госдумы РФ Михаила Шеремета о том, что в России нужно объявить мобилизацию для достижения целей специальной военной операции на Украине.

Напомним, Песков рассказал, что во время пленарной сессии с участием президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) не будет разговора о мобилизации. «Никто об этом нигде не говорит, я этого нигде не видел и не слышал», - заявил тогда пресс-секретарь российского лидера.