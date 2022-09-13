Франция созовет заседание Совбеза ООН из-за обострения на армяно-азербайджанской границе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Париж обратится к Совету безопасности Организации Объиденных Наций (ООН) для обсуждения обострения на границе между Арменией и Азербайджаном. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщило агентство AFP со ссылкой на информацию Елисейского дворца.

«Франция обратится к Совету безопасности ООН по столкновениям на армяно-азербайджанской границе, в которых были убиты по меньшей мере 49 армянских военных», - сказано в заявлении агентства.

В статье уточняется, что Париж намерен вынести вопрос об обострении ситуации на армяно-азербайджанской границе на обсуждение Совета безопасности ООН, в котором Франция на данный момент является председателем.

Напомним, ранее Армения обратилась к России, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Совбезу ООН с просьбой о помощи в разрешении конфликта на границе. Незадолго до этого Ереван и Баку сообщили об обстрелах своих территорий на армяно-азербайджанской границе. Как писал сайт KP.RU, две страны заявили о погибших и раненых.