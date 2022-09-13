Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой запланировать публичные слушания законопроектов о запрете в России ЛГБТ-пропаганды в ближайшее время. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой запланировать публичные слушания законопроектов о запрете в России ЛГБТ-пропаганды в ближайшее время. Поднять вопрос о запрете информации, пропагандирующей нетрадиционные ценности, предложили во время заседания палаты Госдумы.

"Есть законопроект комитета по вопросам семьи, женщин и детей, Нина Александровна Останина внесла его. Есть инициатива комитета Госдумы по информационной политике, Александр Евсеевич Хинштейн проработал инициативу, она в высокой степени готовности, идет ее согласование", - сказал он.

По его словам, поступает очень много обращений с просьбой принять закон о запрете пропаганды, которая “разрушает наше общество и традиционные семейные ценности”. В связи с этим Володин предложил в ближайшее время запланировать публичные слушания, а затем выйти на принятие закона.

"Мы с вами в течение октября-ноября могли бы провести слушания, которые будут основой для того, чтобы мы уже затем вышли на рассмотрение законопроекта", - заключил он и предложил комитетам по вопросам семьи, женщин и детей выступить организаторами таких слушаний.

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