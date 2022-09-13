В небе над Херсоном прогремело свыше десяти взрывов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В небе над Херсоном прогремело свыше десяти мощных взрывов, предположительно, работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Как сообщил корреспондент РИА Новости, изначально было слышно серию из десяти взрывов подряд, после чего прозвучало еще примерно пять. При этом следов от ракет ПВО в небе над Херсоном не видно.

Напомним, накануне, во вторник, 13 сентября, заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) избрали города Новая Каховка и Херсон в качестве своих главных мишеней для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре в Херсонской области.

Как писал сайт KP.RU, по его словам, подобные мишени необходимы украинским военным для того, чтобы потом «отчитаться по картинке об успешно сделанной работе перед своими западными так называемыми партнерами, которые их спонсируют».