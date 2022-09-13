Акцизом будут облагаться одноразовые испарители, вейпы и каждый миллилитр жидкости Фото: Shutterstock

Законопроект о введении акцизной марки на электронные испарители одобрила Госдума в первом чтении. Документ был инициирован главой комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым и его заместителем Алексеем Синицыным. Облагаться будут сами электронные устройства: вейпы, одноразовые испарители, - и каждый миллилитр жидкости, содержащийся в испарителе.

"Законопроектом устанавливается порядок обложения акцизом электронных систем доставки никотина одноразового использования, предусматривающий в отношении таких систем комбинированную ставку акциза, включающую установленную ставку акциза за каждую единицу устройства и установленную ставку акциза за каждый миллилитр жидкости, содержащейся в таком устройстве и неотделимой от него", - говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается установить ставку акциза с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно - 62 рубля за 1 штуку плюс 17 рублей за 1 мл жидкости для электронных систем доставки никотина одноразового использования, с 1 января по 31 декабря 2023 года - 64 рубля за 1 штуку плюс 18 рублей за 1 мл жидкости, с 1 января по 31 декабря 2024 года - 67 рублей за 1 штуку плюс 19 рублей за 1 мл жидкости.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что составляющими частями электронных испарителей считается само устройство и жидкость в нем. Согласно принципу однократности налогообложения, комплектующие многоразовых устройств дополнительно маркироваться не будут. Только само устройство.

"Аналогичная ситуация может складываться и с налогообложением комплектов, содержащих в себе как устройство многоразового использования, так и контейнер с жидкостью. Товары, представленные в комплекте, должны быть классифицированы по той части комплекта, который придает комплекту основное свойство, то есть по коду на устройство электронной системы доставки никотина. Таким образом, при ввозе комплекта акциз уплачивается только за само устройство", - говорится в пояснительной записке.

Как поясняют авторы, законопроект устанавливает более справедливое налоговое регулирование, которое привлечет в бюджет свыше 1 млрд рублей в год.

Правительство РФ поддержало законопроект при условии его доработки. Как сообщил ранее замминистра финансов Алексей Сазанов, облагаться акцизом должна жидкость, а не система доставки никотина, и "в этой части законопроект требует уточнения".

Ранее сайт KP.RU писал, что “Честный знак” планирует маркировать электронные испарители. Благодаря системе “Честный знак” станет возможным отслеживать некачественные и нелегальные устройства, опасные для здоровья. Инициативу поддерживает практически вся табачная индустрия.