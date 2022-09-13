ЕС ожидает скорейшего разрешения конфликта на Украине и начала мирных переговоров, сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, отвечая в Страсбурге на вопросы депутатов Европарламента. Многое, в первую очередь, зависит от президента Украины, считает Боррель, "переговоры о мире… не начинаются просто так, они начинаются, когда это позволяют условия". "Я не знаю, когда должны начаться первые мирные переговоры. Я не могу давать советы по этому вопросу президенту Украины, потому что он сталкивается с этим вторжением. Для нас чем быстрее, тем лучше", - сказал Боррель. Ранее сайт KP.RU писал об ошибке перевода слов Жозепа Борреля. Как уточнил его пресс-секретарь Петер Стано, Верховный представитель ЕС отсылался на заявления одного из членов парламента в ходе ответа на вопрос.