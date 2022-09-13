В Запорожье сообщили о небывалом наращивании украинских сил у линии соприкосновения Фото: REUTERS

Власти Запорожской области сообщили о наращивании тяжелой техники Вооруженных сил Украины возле линии соприкосновения вокруг региона. Об этом журналистам рассказал председатель движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов, передает РИА Новости.

“Ситуация напряженная. Мы ожидаем (провокации - прим. ред.), потому что вдоль всей линии боевого соприкосновения - если взглянуть на карту, это Степногорск, Новояковлевка, Орехов, Гуляйполе вплоть до Вольного Поля - присутствует концентрация тяжелой вражеской техники”, - уточнил Рогов.

Кроме этого, он добавил, что украинские войска рассредотачиваются по всей линии соприкосновения, чтобы не показывать, где конкретно будет попытка прорыва.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 сентября 2022 года можно прочитать здесь.