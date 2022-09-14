Маргарита Симоньян принесла соболезнования в связи со смертью главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян принесла соболезнования в связи со смертью главного редактора “Комсомольской правды” Владимира Николаевича Сунгоркина. Слова соболезнования она опубликовала в своем телеграм-канале.

“В прошлом сезоне ходили с Володей Сунгоркиным за грибами. Так и вижу перед собой его спину - ватник, заброды, полная корзинка белых и подосиновиков.

Потом жарили шашлыки. Мужики пили водку, я стояла за мангалом. Володя шутил, что сам такой походник, а мангал нормально сложить не умеет.

Веселый, жизнерадостный, ироничный... Над всеми подшучивает - особенно над собой. Молодая жена красавица, совсем маленькие дети”, - пишет Симоньян.

Сегодня, 14 сентября 2022 года, она узнала о смерти Владимира Николаевича. “Как мне рассказали, так он и умер вчера. В походе, в лесу, на ногах”, - уточняет она.

Маргарита Симоньян вспоминает их последнюю встречу с Владимиром Николаевичем во Владивостоке.

“Видела во Владивостоке: ехала вниз по эскалатору, он - вверх. В толпе и гуле невозможно было докричаться, - вспоминает Симоньян, - и я подумала, что обязательно ещё пересечемся и нормально поздороваемся. Не получилось. Царствие небесное”.

Владимир Сунгоркин - российский журналист и медиаменеджер. Являлся главным редактором газеты «Комсомольская правда», а по совместительству генеральным директором АО «Комсомольская правда».

Профессионально журналистикой Владимир Сунгоркин начал заниматься c 1976 года, а свою карьеру начинал в качестве собственного корреспондента «Комсомольской правды» в зоне строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, которая тогда являлась одним из приоритетных объектов внимания прессы СССР.

14 сентября 2022 года главный редактор газеты «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин скоропостижно скончался во время экспедиции в Приморье в возрасте 68 лет. Он собирал материалы для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.